Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Libya mutabakatı
Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir.
ABD ve Rusya mutabakatları
Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.
NATO ilişkileri
İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.