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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ilişkileri ile ilgili "İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi. ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatlarla ilgili de "Sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Libya mutabakatı

Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir.

ABD ve Rusya mutabakatları

Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.

NATO ilişkileri

İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.

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Bakan Akar'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar.
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