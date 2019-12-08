Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ilişkileri ile ilgili "İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi. ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatlarla ilgili de "Sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi 08 Aralık 2019, 19:47 Son Güncelleme: 08 Aralık 2019, 19:53 AA