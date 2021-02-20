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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TCG Gür denizaltısını ziyaret etti: Üstün savaş gücüne sahip

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar’dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret.
Bakan Akar’dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nden sonra Foça Deniz Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar ve beraberindekiler, çevre denizler başta olmak üzere tüm Akdeniz'de milli ve NATO görevlerini başarıyla yerine getiren TCG Gür denizaltısına gelişinde geleneklere uygun olarak "silistre" çalınarak karşılandı. Akar, denizaltıya girdikten sonra personeli "Denizaltı ailesi nasılsınız?" diyerek selamladı.

AA
Milli Savunma Bakanı Akar Foça Deniz Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en etkin ve caydırıcı unsurları arasında yer alan TCG Gür denizaltısında Gemi Komutanı ve personelden gemi ve görevleri hakkında bilgi aldı.

Denizaltının daha önceki harekat görevlerinden birini 38 gün denizin altında, günışığı görmeden başarıyla tamamladığı bilgisini alan Akar, zorlu koşullarda görev yapan personeli kutladı.

  • Akar, 50'den fazla personelin görev aldığı 62 metre uzunluğundaki 1400 tonluk denizaltıda silah, sistem ve cihazların imkan ve kabiliyetleri hakkında da bilgi aldı. Akar, denizaltı periskobunu da bizzat denedi.

AA
Akar, 50'den fazla personelin görev aldığı 62 metre uzunluğundaki 1400 tonluk denizaltıda silah, sistem ve cihazların imkan ve kabiliyetleri hakkında da bilgi aldı.

AKYA atışı yapmıştı

  • GÜR sınıfı denizaltılar, silah ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanması'ndaki en gelişmiş denizaltı olma özelliği taşıyor. 2003'ten itibaren hizmete giren GÜR sınıfı denizaltılar, modern sistemleri ile üstün savaş gücüne sahip.

Çok düşük frekanslı telsiz muhaberesi imkanı sayesinde satha çıkma ihtiyacı olmadan her türlü bilgiyi alabilen denizaltılar, bu sayede ana silahları olan ağır tip torpidoları büyük bir gizlilik içinde ve sürpriz etkisi yaratarak kullanabiliyor.

AA

TCG Gür denizaltısı, diğer torpidoların düzenli eğitim atışları yanında, geçen ay AKYA Torpidosu test atışı da gerçekleştirdi. ROKETSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen AKYA torpidosu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 533 mm ağır torpido ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor. Test atışları devam eden ve muadili yabancı torpidolardan üstün özelliklere sahip AKYA torpidosu ilk teslimatlarının bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

AA

Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret
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Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, daha önceki görevlerinden birinde 38 gün satha çıkmadan denizaltında, günışığı görmeden gerçekleştirilen zorlu bir görevi başarıyla tamamlayan denizaltı personelini kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: TCG GÜR denizaltı, AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: TCG GÜR denizaltı, AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımda, TCG GÜR denizaltımızın, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra ettiği görüntülere yer verildi.

İlk milli deniz seyir füzesi ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı
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İlk milli deniz seyir füzesi ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı
Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzesi ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı. ATMACA'nın, TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldığı anların görüntülerini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Hedefi başarıyla vuran ATMACA'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor.


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