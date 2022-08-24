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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a Abdülhamid uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz’de ilk sondajına başlayan Abdülhamid Han gemisi konusunda Yunanistan’ı uyardı. Akar, “Gediz firkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan Yunanistana Abdülhamid uyarısı
Abdülhamid Han sondaj gemisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün toplanan Cumhurbaş-kanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Yunanistan'ın Abdülhamid Han sondaj gemisine bir tacizi olup olmadığı sorusuna "Abdülhamid Han sondaj gemisi, araştırmalarına devam ediyor. Gediz firkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz" cevabını verdi.

Hulusi Akar
Hulusi Akar

F-16 GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

ABD'den F-16 teminine ilişkin dördüncü toplantının 15 Ağustos'ta Amerika'da yapıldığını hatırlatan Akar, "Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor" diye konuştu. Mısır'ın, Yunanistan'la tatbikatının Türkiye'yi rahatsız edip etmediğine ilişkin soruya Akar, "Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Hem milli hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz” karşılığını verdi.

F-16
F-16

Türk F-16’larına Yunan tacizi

Doğu Akdeniz’de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16’larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan’a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi. Yunanistan’ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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