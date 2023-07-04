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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den kuvvet komutanlıklarına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. Kuvvet Komutanlıklarından bilgi alan Bakan Yaşar Güler, talimatlar vererek çalışmalarında başarılar diledi.

16:45 . 4/07/2023 Salı
IHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’den, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’dan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’ndan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, talimatlar vererek Kuvvet Komutanlıklarına çalışmalarında başarılar diledi.


#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanı
#Kuvvet Komutanlığı
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