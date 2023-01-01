Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tahıl anlaşması Azerbaycan ve KKTC mesajı: Girişimlerimiz sürüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Gaziler Günü'nü, "vatana adanmışlığın abideleşen sembolü kahraman gazilerin şeref ve şan günü" olarak nitelendirdi.Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin de 102'nci yıl dönümü olduğunu belirten Bakan Güler, asil millet için en yüce unvanlar olan şehitlik ve gaziliğin hiçbir maddi değer, dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu söyledi.
Gazilere hitap eden Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlere daima minnettarız. Fedakarlıklarınızın hiçbir karşılığının olmadığının da bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin ve çok kıymetli ailelerinizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
"Kıbrıslı kardeşlerimizin çıkarlarını her koşulda destekliyoruz"
Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya tüm dünyada gerilim ve çatışmaların yaşandığı, buna bağlı olarak Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit yelpazesinin giderek genişlediği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Güler, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan etkili ve önleyici politikalarla savunma ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri alırken, risk ve tehditleri bertaraf etme noktasındaki gücünü de en üst seviyeye çıkarmıştır." diye konuştu.
Türkiye'nin, yürütülen etkin diplomasi sayesinde, küresel barış ve istikrarın sağlanmasında vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade eden Güler, bu süreçte TSK'nin de kritik görevler üstlendiğini, son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirtti.
Mehmetçiğin bir yandan hudutların güvenliğini sağlarken, aynı zamanda yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede de büyük başarılar kazandığını, şanlı tarihine yaraşır destanlar yazmaya devam ettiğini dile getiren Bakan Güler, şunları kaydetti: