Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana terörle mücadelede 794 terörist etkisiz hale getirildi

"Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1’i FETÖ mensubu olmak üzere 3’ü teröristtir. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak’tan itibaren ise hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174’ü FETÖ mensubu olmak üzere 268’i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca 1 Ocak’tan itibaren icra edilen operasyonlarda 341 kilogramı son bir haftada olmak üzere 2 bin 362 kilogram uyuşturucu, 690 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir."