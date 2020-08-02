Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.
TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zc5P6nY4dw
TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.
- Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.