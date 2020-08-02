Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin'de tepki çeken düğün: Onlarca kişi kol kola halay çekti

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Mardin'de düzenlenen bir düğün tepki çekti. 3 gün 2 gece süren düğünde hiç bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülürken, katılımcıların maske takmaması da dikkat çekti.