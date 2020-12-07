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Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
11 terörist etkisiz hale getirildi.
11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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