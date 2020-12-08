Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek! pic.twitter.com/wggWPnm2Fj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2020

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