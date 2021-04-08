Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Biri FETÖ biri DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Biri FETÖ biri DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Biri FETÖ biri DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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