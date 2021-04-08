Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Biri FETÖ biri DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YQKyEGAzMv
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YQKyEGAzMv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021