Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Fıratın doğusundaki kara devriyesi maske ile korunarak gerçekleştirildi
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat'ın doğusundaki kara devriyesi maske ile korunarak gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Türk askeri, kara devriyesini maske takarak gerçekleştirdi.
Türk askeri, kara devriyesini maske takarak gerçekleştirdi.

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi 'Covid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.

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