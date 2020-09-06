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Gündem Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatından yeni görüntü paylaştı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan yeni görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı.
MSB Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla sürüyor. 10 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor.

Tatbikatta; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra ediliyor. Ülkemizin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.

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MSB paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.


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