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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Avaşin-Basyan'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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