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ANKARA BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başladı

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat'nın saat 16.00'da başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristlerin hedef alındığı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü hedefleri, TSK tarafından vuruldu.
Terör örgütü hedefleri, TSK tarafından vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile hazırlanan “Barış Pınarı Harekât Planı” Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle devam edildi:

"Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: 'Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.' Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı.


Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren harekata ilişkin bilgilendirildi" denildi.

Obüs atışlarıyla beraber Akçakale belediyesinde mehter marşı sesleri yükseldi
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Obüs atışlarıyla beraber Akçakale belediyesinde mehter marşı sesleri yükseldi
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ''Barış Pınarı Harekatı'' kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. 16:00'da başlayan operasyonun ardından Şanlıurfa'nın Akçakale belediyesi Mehter Marşı çalmaya başladı.


Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.


Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.
Acil koduyla toplandılar

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​Türkiye vurdu, ABD ve YPG'nin komutanları gizlice görüştü.
Başkomutan harekat merkezinde

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Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Saat tam 16.00'da...

Saat tam 16.00'da...

​İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı...
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'Barış Pınarı Harekatı başladı, terör tehdidini bertaraf edeceğiz!'.
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