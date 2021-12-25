Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 15 Temmuzdan itibaren ihraç edilen asker sayısı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 15 Temmuz'dan itibaren ihraç edilen asker sayısı

Milli Savunma Bakanlığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150’si general 24 bin 256 personel ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu.

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Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 15 Temmuzdan itibaren ihraç edilen asker sayısı
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Milli Savunma Bakanlığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150'si general 24 bin 256 personel ihraç edildi. OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye'ye yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadele sürüyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken FETÖ ile mücadele de elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında bir bütün halinde devam ediyor.

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Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 9 bin 360'ı Milli Savunma Bakanı Akar'ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 personel ihraç edildi. 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subay bulunuyor.

FETÖ'den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendiğini aktaran Bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlar ile sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları, bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi.

5 yılda 500 tatbikat

FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 176 büyük operasyon yapılırken Mehmetçik 5 sene içinde 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17'ye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar geçen sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 5 senede harekat uçuşu sayısını artırdı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısının artırılmasına yönelik de önemli çalışmalar hayata geçirildi. Çalışmalar sonucunda Milli Savunma Bakanlığının personel sayısı 440 bin 293'ü askeri personel olmak üzere toplam 479 bin 833 oldu.

Milli Savunma Üniversitesinde toplam 11 bin 475 öğrenci eğitim görüyor. 2017'den bu yana harp okullarından 2 bin 693, astsubay meslek yüksekokullarından 6 bin 772 , harp enstitülerinden 2 bin 386, Müşterek Harp Enstitüsünden ise 106 personel mezun oldu.

"Gereken yapılıyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarında, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurgulamıştı.

FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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