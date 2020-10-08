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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli

Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıların görüntülerini paylaştı. Açıklamada, "Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir" denildi.

Haber Merkezi DHA
MSB'nin paylaştığı görüntüler.
MSB'nin paylaştığı görüntüler.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırıların görüntüleri paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" denildi.

MSB'den Ermenistan'a tepki: Savaş suçu işleyen Ermenistan derhal Karabağ'ı boşaltıp hesap vermelidir
OYNAT 01:29
MSB'den Ermenistan'a tepki: Savaş suçu işleyen Ermenistan derhal Karabağ'ı boşaltıp hesap vermelidir
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ermenistan'ın, Karabağ'daki sivilleri hedef saldırılarının görüntülerini paylaştı. Ermenistan'ın savaş suçu işlediği belirtilen paylaşımda, ''Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!'' ifadeleri kullanıldı.


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