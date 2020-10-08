Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıların görüntülerini paylaştı. Açıklamada, "Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırıların görüntüleri paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" denildi.