Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırıların görüntüleri paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" denildi.

OYNAT 01:29 MSB'den Ermenistan'a tepki: Savaş suçu işleyen Ermenistan derhal Karabağ'ı boşaltıp hesap vermelidir Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ermenistan'ın, Karabağ'daki sivilleri hedef saldırılarının görüntülerini paylaştı. Ermenistan'ın savaş suçu işlediği belirtilen paylaşımda, ''Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!'' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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