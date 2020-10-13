Eylem hazırlığındaki iki PKK'lı terörist gözetleme vasıtalarına takıldı: Hava harekatı ile etkisizleştirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER GÖZETLEME VASITALARIYLA TESPİT EDİLDİ
- Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7Uk8y3x6ok
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7Uk8y3x6ok— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2020