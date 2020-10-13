Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Eylem hazırlığındaki iki PKKlı terörist gözetleme vasıtalarına takıldı Hava harekatı ile etkisizleştirildiler
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Eylem hazırlığındaki iki PKK'lı terörist gözetleme vasıtalarına takıldı: Hava harekatı ile etkisizleştirildiler

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıta araçları tarafından tespit edilen eylem hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Teröristlere yönelik operasyon anı...
Teröristlere yönelik operasyon anı...

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER GÖZETLEME VASITALARIYLA TESPİT EDİLDİ

  • Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir terörist etkisiz hale getirildi

PKK’nın su yalanı çöktü
DÜNYA
PKK’nın su yalanı çöktü
Abone Ol Google News
Türbe diye gidiyorlardı

Türbe diye gidiyorlardı

Mitolojik savaşçı mezarı çıktı: Yıllardık gelir dualar ederdik.
Azerbaycana nişan yüzüğünü gönderdi

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Herkesi duygulandıran harekat: Varımızla yoğumuzla yanınızdayız.
İzmirde yağmur sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı

Ronaldo'nun <br>testi pozitif

Ronaldo'nun
testi pozitif

​Portekiz, herkesi endişelendiren açıklamayı yaptı.

Seyirci müjdesi

Seyirci müjdesi

​Milli maça taraftar alınacağı açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakan'a canlı yayında sert çıktı.

Kardeş kardeşe kömek eder

Kardeş kardeşe kömek eder

Erbakan'ın 28 yıl önce Azerbaycan'a gönderdiği Büyükfırat Karabağ'ı anlattı.

Aslolan yüz yüze eğitimdir

Aslolan yüz yüze eğitimdir

​Bakan Selçuk açıkladı: İkinci aşamaya geçtik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.