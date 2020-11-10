Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman gardaşlarımız mertçe savaşarak, zafer kazandı
Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman gardaşlarımız mertçe savaşarak, zafer kazandı
Milli Savunma Bakanlığınca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan Türkü gardaşlarımız şu atasözünü iyi bilir; 'Kötü günün ömrü az olur!' 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!"
Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir:
“Kötü günün ömrü az olur!”
30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı.