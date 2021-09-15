Gündem Milli Savunma Bakanlığı paylaştı Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi
İZMİR

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri’nin başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi
Mehmetçik'in harekata hazırlık eğitimi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye'nin güney sınırlarında verdiği mücalelerle terör örgütlerinin korkulu rüyası oluyor.

Mehmetçik, Ege kıyılarında ise icra ettiği eğitimlerle dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor.

İHA

İZMİR KÖRFEZİ'NDE EĞİTİM

  • Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi’nde Kara Kuvvetleri Komutanlığından helikopter ile tank çıkarma gemileri, araçları ve tabur çıkarma timlerinin katılımıyla gece ve gündüz şartlarında başarılı şekilde icra edildi” ifadelerine yer verildi.

İHA

İHA

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​Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geliştirildi: Hem karada hem de suda gidecek
OYNAT 04:38
​Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geliştirildi: Hem karada hem de suda gidecek
Özellikle Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gerilim Türkiye'nin denizlerdeki gücünün ne denli önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi gelecek yıl denize indirilecekken, 232 metre uzunluğa sahip dev gemiye eşlik edecek zırhlı araçlar da bir bir görücüye çıkıyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Zırhlı Amfibi Hücum Aracı: ZAHA.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 'ZAHA' denizde şov yaptı: Kendini düzeltme testini başarıyla geçti
OYNAT 01:22
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 'ZAHA' denizde şov yaptı: Kendini düzeltme testini başarıyla geçti
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir twitter hesabı üzerinden denizde de hareket edebilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 'ZAHA' nın kendini düzeltme testlerini başarıyla geçtiğini duyurdu. Demir paylaşımında, ''Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - #ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı'' ifadeleriyle testin görüntülerini paylaştı.


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