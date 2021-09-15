Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye'nin güney sınırlarında verdiği mücalelerle terör örgütlerinin korkulu rüyası oluyor.
Mehmetçik, Ege kıyılarında ise icra ettiği eğitimlerle dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor.
İZMİR KÖRFEZİ'NDE EĞİTİM
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi’nde Kara Kuvvetleri Komutanlığından helikopter ile tank çıkarma gemileri, araçları ve tabur çıkarma timlerinin katılımıyla gece ve gündüz şartlarında başarılı şekilde icra edildi” ifadelerine yer verildi.