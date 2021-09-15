Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi

​Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geliştirildi: Hem karada hem de suda gidecek

Özellikle Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gerilim Türkiye'nin denizlerdeki gücünün ne denli önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi gelecek yıl denize indirilecekken, 232 metre uzunluğa sahip dev gemiye eşlik edecek zırhlı araçlar da bir bir görücüye çıkıyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Zırhlı Amfibi Hücum Aracı: ZAHA.

