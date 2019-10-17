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POLİTİKA

​Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri NATO ittifak ruhuyla bağdaşmıyor

Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri NATO ittifak ruhuyla bağdaşmıyor

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatıyla ilgili NATO’ya tepki gösterdi.
Barış Pınarı Harekatıyla ilgili NATO’ya tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir.

Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

'Bu terör örgütlerini NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?'
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'Bu terör örgütlerini NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyesi ülkelere 'Bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?' sözleriyle tepki gösterdi.


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ABD ile yaptırım krizi derinleşirse İncirlik ve Kürecik masaya gelir

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