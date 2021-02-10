Gündem Milli Uzay Programı da memnun etmedi Dalga geçmeyi tercih ettiler
POLİTİKA

Milli Uzay Programı da memnun etmedi: Dalga geçmeyi tercih ettiler

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Duyurunun ardından bazı gazeteciler ve siyasetçiler, programı eleştirerek dalga geçmeyi tercih etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programı'nı duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programı'nı duyurdu.

Türkiye, dün gece tarihi bir ana şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu.

Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Erdoğan, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu belirtti.

Gerici muhalefet iş başında: Aslı Aydıntaşbaş Milli Uzay Programı'nı eleştirdi
GÜNDEM
Gerici muhalefet iş başında: Aslı Aydıntaşbaş Milli Uzay Programı'nı eleştirdi

Duyurunun ardından Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP sözcüsü Faik Öztrak, Tele1 sunucusu Sedef Kabaş ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Milli Uzay Programı ile dalga geçmeyi tercih etti. İşte o paylaşımlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
OYNAT 02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıklayan Erdoğan, 'Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör. En önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz' ifadelerini kullandı.


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