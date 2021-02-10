Milli Uzay Programı da memnun etmedi: Dalga geçmeyi tercih ettiler

Türkiye, dün gece tarihi bir ana şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu.
Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Erdoğan, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu belirtti.
Duyurunun ardından Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP sözcüsü Faik Öztrak, Tele1 sunucusu Sedef Kabaş ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Milli Uzay Programı ile dalga geçmeyi tercih etti. İşte o paylaşımlar: