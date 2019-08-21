Milyon liralık lüks Ferrari Caddebostan'da suda mahsur kaldı

Dünya

Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında

Ocak ayından beri ormansızlaşmanın tavan yaptığı Amazon, rekor oranlardaki yangınlarla kül oluyor. Amazon yangınlarında geçen yıla göre yüzde 84 artış var. Ocak-ağustos arasında 72 binden fazla, perşembeden beri 9500'den fazla orman yangını meydana geldi.