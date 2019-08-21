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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Caddebostan’da milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Milyon liralık lüks Ferrari Caddebostan'da suda mahsur kaldı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nı vuran aşırı sağanağın ardından oluşan su birikintisinden geçmeye çalışan sürücü, değeri milyon lirayı aşan Ferrari aracıyla su birikintisinde mahsur kaldı.

Haber Merkezi IHA
Caddebostan'da mahsur kalan Ferrari
IHA
Caddebostan'da mahsur kalan Ferrari
Caddebostan'da mahsur kalan Ferrari
IHA
Caddebostan'da mahsur kalan Ferrari

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Caddebostan’da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

İHA
Caddebostan'da mahsur kalan Ferrari.

Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi.

  • Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.

Caddebostan’da milyonluk Ferrari suda mahsur kaldı
OYNAT 01:14
Caddebostan’da milyonluk Ferrari suda mahsur kaldı
İstanbul Anadolu yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil çekici ile olay yerinden götürüldü.


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