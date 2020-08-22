Milyonlarca aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca aday, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Milyonlarca öğrenci YKS maratonunda ter dökmüş, üniversite tercihlerini 14 Ağustos tarihine kadar tamamlamıştı. Şimdi adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Yapılacak değerlendirmenin ardından YKS tercih sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. YKS tercih sonuçları bilgisine göre yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih dönemini bekleyecek. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos tarihinden başlayarak tamamlanacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili detaylar.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları pazartesi (24 Ağustos) açıklanabilir. ÖSYM, daha önce açıkladığı tercih sonuçlarını 10.00'da erişime açmıştı. YKS tercih sonuçlarının da sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.





YKS yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?

Yerleştirme Sonuçları "https://ais.osym.gov.tr"

aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.