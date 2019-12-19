Milyonlarca öğrenci yeni sistemin ilk yarıyıl tatiline hazırlanıyor

Bu yıl ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı 2019-2020 yılı eğitim öğretiminde yapılacak tatil takviminde 9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
İkinci yarıyıl ne zaman
Bu yıl uygulanan yeni sistemde öğrenciler yaz tatiline çıkmadan 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yine hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün sürecek ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
2020 resmi tatilleri
- 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
- 23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
- 24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
- 25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
- 26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
- 15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi
- 31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
- 01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
- 02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
- 03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
- 30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
- 28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün
- 29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı