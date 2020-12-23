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POLİTİKA

Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu ve organ ticaretinden vergi alınsın' tepkisi: Saçmalamayın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun "Vergiyi uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan alacaksın" sözlerine tepki gösteren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, "Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi? CHP’de de herkes uyuyor mu? Suç bunlar suç. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kılıçdaroğlu saçmaladı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mine Kırıkkanat
Mine Kırıkkanat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Vergiler uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan alınsın
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Vergiler uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan alınsın

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de “Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir” diyerek Kılıçdaroğlu’nu savunmuştu.

CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu
GÜNDEM
CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu

Bu söylemlere tepki gösteren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu’na “Aklını mı yitirdin?” sorusunu yöneltti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kırıkkanat, CHP liderine tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Uyuşturucu tacirinden, organ ticaretinden vergi almak nasıl bir devlet anlayışıdır? Suç bunlar suç! Yasal faaliyet mi ki vergiye tabi olsun? Suçlunun malına, mülküne, parasına el koyar, hapse atarsın. Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi? CHP’de de herkes uyuyor mu?

Saçmalayan Kılıçdaroğlu’nun sözlerini yasaldır diye açıklamak, ayrıca bir cehalettir. 9/2 kaçak mazot, at eşek eti vs gibi normal ticari faaliyete hileli mal karıştıranlar için konulmuş bir maddedir! Uyuşturucu ya da organ kaçakçılığı, organize ağır suçtur, vergi alın denir mi?

Organ ve uyuşturucu kaçakçılığının yasalı olur mu ki vergisi olsun? Bu ülkede Manukyan yıllarca yasal ticari faaliyet olarak genelev işletti, vergi rekortmeni oldu. Kim ne dedi? Kemal bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kılıçdaroğlu saçmaladı."

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