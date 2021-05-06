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Gündem Minik Mirayın acı sonu Pencereden kamyonetin kasasına düşerek can verdi
İZMİR

Minik Miray'ın acı sonu: Pencereden kamyonetin kasasına düşerek can verdi

İzmir'de 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Minik Mirayın acı sonu: Pencereden kamyonetin kasasına düşerek can verdi
Miray Karakız Uykutalp 3 yaşındaydı.

Feci olay, dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil Uykutalp çiftinin çocukları Miray Karakız Uykutalp pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Uykutalp, park halindeki kamyonetin kasasına düştü.

Yaralanan minik Miray, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı’na defnedildi.

İki yaşındaki Selim'in mucize kurtuluşu: Altıncı kattan otomobilin ön koltuğuna düştü
GÜNDEM
İki yaşındaki Selim'in mucize kurtuluşu: Altıncı kattan otomobilin ön koltuğuna düştü

Paramparça olan araçta mucize kurtuluş: Bebek koltuğu 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı
FOTOĞRAF 17
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Anltaya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi istikametinden gelip Kasaplar Mahallesi istikametine seyir eden Ramazan Dimez’in kullandığı 07 LEL 41 plakalı otomobile, Erdoğan Topal’ın kullandığı 27 AAZ 38 plakalı otomobil yandan çarptı.
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07 LEL 41 plakalı otomobil, çapmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre rampa yukarı gittikten sonra bir apartmanın bahçe kapısında durabildi.
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Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Ramazan Dimez ve Erdoğan Topal ile yolcu olarak bulunan Nurgül Dinez ile Elif Barka yaralandı. Anne ve babasıyla birlikte 07 LEL 41 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Melek Dimez ise bebek koltuğunda oturması ve emniyet kemeri bağlı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
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Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralıların yardımına da mahalle sakinleri koştu.
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Sokaklarında kazasız gün geçmediğini belirten mahalle sakinleri, araçtan çıkarıp sandalyeye oturttukları yaralılara su verdi.
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Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Paramparça olan araçta mucize kurtuluş: Bebek koltuğu 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ise kazayı bebek koltuğu ve emniyet kemeri sayesinde burnu dahi kanamadan atlattı.


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