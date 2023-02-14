Miniklerden deprem bölgesine duygulandıran notlar

Yardımlar depremin ardından hala bölgelere ulaşmaya devam ediyor. Bu durumda çocuklarda boş durmadı. Türkiye’nin birçok ilinden çocuklar, kumbaralarındaki paraları afetzede kardeşlerine Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremden 10 il etkilendi. 10 ilde de ciddi yıkımlar gerçekleşirken, 85 milyon vatandaş ile tüm Türkiye bölgeye yardım gönderebilmek için seferber oldu. Bu seferberlikte bedenleri minik ama yürekleri kocaman olan çocuklarda etkilenerek, deprem bölgelerine Cansuyu Derneği aracılığı ile yardımlarını gönderdi. Çocukların gönderdiği yardımlarda bulunan notlar ise göz doldurdu.

8’nci sınıf öğrencisi harçlıkları ile oyuncak gönderdi

Trabzon’dan bölgeye yardımlarını gönderen 8’nci sınıf öğrencisi Çınar Barutçu’da bölgeye ulaşan yardım malzemelerinin içerisine bir not koyarak, “Sevgili kardeşlerim, ben 8’nci sınıf öğrencisiyim. Harçlıklarım ile size oyuncak almak istedim. Trabzon, Beşikdüzü’nden Çınar Barutçu. Kalbimiz, gönlümüz hep sizinle. İnşallah güzel günler çok yakında” yazısı ile bölgede ki çocuklara aldığı oyuncakları gönderdi. Bölgede bulunan Cansuyu ekipleri, emanetleri teslim ettikten sonra hediyelerin ulaştırıldığı çocuklar ile fotoğraflarını paylaştı.

Kumbaramı hediye ediyorum, helal olsun

Osmaniye’den küçük bir çocuğun deprem bölgesine ulaştırılan bağışlarının arasına yazıp koyduğu notta, “Depremde zarar gören kardeşlerim için biriktirdiğim kumbaramı size hediye ediyorum. Helali hoş olsun Allah yar ve yardımcınız olsun, kalbimiz sizinle” yazısı bulundu.

9 Yaşında ikra, karne harçlığını bölgeye gönderdi

Sivas’tan bölgeye ulaşan bağışların arasında 9 yaşında ki İkra Eybek’e ait bir not çıktı. Notta, “Merhaba ben İkra. Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralı olanlara Allah şifa versin. Bizde Sivas’tan yardıma başladık” yazdı. İkra 9 yaşında olduğunu ve karne harçlığını bölgeye gönderdiğini de ifade etti.

Bu kıyafetleri siz kardeşlerimize gönderiyoruz

Batman’dan bölgeye ulaştırılan bağışların içinden ise Nisa ve Kübra kardeşlerin bir notu çıktı. Kardeşler, “Bu elbiseleri siz kardeşlerimize gönderiyoruz. Sizi çok seviyoruz” yazısı ile bölgeye ulaştırıldı.

Temsilciliğe gelip biriktirdikleri harçlıklarını teslim ettiler

Cansuyu Derneği’nin Balıkesir, Dursunbey temsilciliğine gelen Zeynep ve Bünyamin ise bölgeye gönderilmek üzere, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları teslim etti.

Bölgede çalışma gerçekleştiren ekiplere resim hediye etti

Depremden etkilenen bir ailenin kızı ise Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Cansuyu ekiplerine bir resim çizip hediye etti. Ekipte bulunan gönüllüler ise duygusal anlar yaşarken, küçük çocuğun çizdiği resimde bir kedi evi bulunması dikkat çekti.



