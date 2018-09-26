Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümüne görkemli kutlama

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü kutlandı. Türk Tarih Kurumu, Gelendost Kaymakamlığı, Gelendost Belediyesi ve Hamideli Derneği tarafından Gelendost Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, 5 farklı ülkeden araştırmacılar, akademisyenler, kent ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Güray Kırpık, burada yaptığı konuşmada, her 10 akademisyenden 8'inin Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı yer olarak Eğirdir Gölü ve çevresini işaret ettiğini söyledi.

"Bu zafer Türkiye çapında kutlanmalı"

Bu zaferin Türkiye çapında kutlanması ve hatırlanması gerektiğini belirten Kırpık, şöyle konuştu:

"Miryokefalon Zaferi, Batı Anadolu'nun Türkleşmesinin ve İslamlaşmasının, bu anlamda Bizans'ın elinden çıkmasının ve tapusunun alınmasının adıdır. Kıyı Ege Bölgesi'nden, İznik'e kadar olan bölgenin yeniden ele geçirilmesi için verilen gayretin adıdır. Çünkü Haçlı Seferleri nedeniyle 1097 yılında Anadolu'nun batı bölgesi yeniden Bizans'ın eline geçmiş, Türklerin elinden çıkarak, istila edilmişti.

Miryokefalon Zaferi, Osmanlı Devleti'ne doğru giden ve Anadolu'nun Türkiye adıyla anılmasına vesile olan sonuçlar getirmiştir. Bir daha da Müslüman Türk milletinin ve İslam medeniyetinin elinden çıkmayacak şekilde tescil edilmiştir. Bu zaferde, tarih kaynaklarına atfen ifade ediyorum, 100 binin üzerinde Roma askeri katılmıştı, bunlardan tamamına yakınının imhası ve esir edilmesi söz konusudur."

Kırpık, bu zafer kutlamalarının devam etmesinin milli bir mesele olduğunu dile getirerek, "Bu topraklar üzerinde tarih bilinci yok olduğunda millet olarak kalmamız mümkün değildir. Tarih, toplu anmalarda kalıcı olarak yaşatılabilir. Ders kitaplarındaki iki satırla değil" dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de tarihi bulgu ve araştırmalar kapsamında bu savaşın Gelendost Ovası'nda yapıldığının görüldüğünü ifade etti.

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"Kutlamalar gelecek yıl daha da kapsamlı olmalı"

İlçenin bu hatıraya sahip çıktığını ve kutlamaların her yıl şölen havasında geçtiğini söyleyen Gökgöz, millete düşen görevin kahramanlara vefa duymak ve hatıraları yad etmek olduğunu dile getirdi.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de bu onuru ve gururu daha geniş katılımlarla yaşamayı arzu ettiklerini belirtti.

Kutlamaların gelecek yıl daha geniş kapsamlı olması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bu sene Malazgirt Zaferi Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çok geniş katılımla kutladı ve bunun her yıl daha etkin bir şekilde yapılacağı deklare edildi. Malazgirt Anadolu'ya girişimizse, Miryokefalon'da tapusunun alındığı yer diyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği bu mesajı herhalde bizim buradaki vilayet yeterince almamış. Bizim aynı ölçüde bu zafere sahip çıkmamız, Malazgirt nasıl kutlanıyorsa bizim de burada, o şekilde ve genişlikte kutlamamız gerekiyor" dedi.

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de Miryokefalon Zaferi'nin Gelendost'ta yapıldığının bir an önce tescil edilmesini ve devlet protokolüyle kutlanmasını istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Fatma Gök isimli vatandaş şehitler için yazdığı şiiri okudu.

Halk oyunları ve mehteran takımının gösterisinden sonra Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüzme ve en iyi elma yetiştiricisi yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.