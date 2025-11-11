Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) Birinci Toplantısı düzenlenecek.

İlgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda, 2026'da iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.

OPG, 14 Şubat 2024'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin imzalanan ortak bildiri çerçevesinde ihdas edildi.

Dışişleri Bakanları eş başkanlığında toplanan OPG, YDSK toplantılarının hazırlıklarını yürütmek ve iki ülke arasındaki işbirliği alanlarında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bakan Fidan’ın Mısırlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye ve Mısır arasında müzakereleri devam eden anlaşmalar ile ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri başta olmak üzere tüm veçheleriyle kapsamlı şekilde ele alması, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefi kapsamında, karşılıklı yatırımların teşviki, savunma sanayisi, ulaştırma, bağlantısallık ve enerji dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca görüşmelerde, Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtmesi ve ateşkesin müteakip aşamalarına dair görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in ihlallerine rağmen, Filistin tarafının ateşkesin şartlarına riayet ettiğini ve süreci sorumlu biçimde yürüttüğünü belirtmesi ve uluslararası toplumun, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimlere destek vermesi gerektiğini, Türkiye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirmesi öngörülüyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrarın temini için yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması beklenen Bakan Fidan'ın ayrıca Libya'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin kalıcı hale gelmesine yönelik ortak iradeyi vurgulaması, bu çerçevede, Mısır'la süregelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Doğu Akdeniz'in barış, refah ve istikrarın hakim olduğu bir bölge olarak ön plana çıkmasına yönelik iki ülkenin sunabileceği katkıları değerlendirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde Sudan'da devam eden çatışmalardan duyulan endişeyi belirtmesi ve Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik Türkiye'nin açık desteğinin altını çizmesi, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemine bir kez daha dikkat çekmesi öngörülüyor.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler son dönemde üst düzey temas ve ziyaretlerle güçlendi.

Bakan Fidan ve Bakan Abdulati, ikili ve bölgesel meselelerde düzenli temas ve koordinasyonu sürdürürken, Bakan Abdulati, son olarak 4 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ise 9 Ağustos'ta ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 13 Ekim'de Mısır'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ve ihracat ortağı Mısır'ın 2024'te ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracat 4,2 milyar dolar, ithalat ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

İkili ticaret hacmi için ilerleyen döneme yönelik ortak hedef iki Cumhurbaşkanı tarafından 15 milyar dolar olarak belirlendi.

Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ikili ilişkilerdeki güçlenme eğilimi, bölgesel istikrar ve barış arayışlarında iki önemli aktör olan Türkiye ve Mısır'ın konumlarının pekişmesine de katkı sağlıyor.

Son dönemde Türkiye ile Mısır arasında güçlenen bölgesel diyalog ve temaslar, iki ülkenin dış politika hedeflerine ve geniş bir yelpazede bölgesel güvenlik ve istikrar için fayda sağlayıcı kazanımlara vesile teşkil ediyor.







