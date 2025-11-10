Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'de: Bölgesel gündem masada

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'de: Bölgesel gündem masada

23:3710/11/2025, Pazartesi
Hakan Fidan - Marco Rubio (Foto: Arşiv)
Hakan Fidan - Marco Rubio (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere bugün ABD’ye gitti. Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'ye gitti.

Bakan Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ve ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Temaslarda Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.



