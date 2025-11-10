Beyaz Saray'da tarihi zirve: Trump-Şara görüşmesinden ilk kareler geldi

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, Şara'nın güçlü bir lider olduğunu belirterek kendisiyle iyi anlaştığını ifade ederek, "Zorlu bir yerden geliyor ve sert bir adam. Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. Öte yandan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şara'nın çok iyi anlaştığını da ifade etti.