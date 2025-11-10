Beyaz Saray'da tarihi zirve: Trump-Şara görüşmesinden ilk kareler geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Şara, bugüne kadar Beyaz Saray’da bir Amerikan başkanı tarafından kabul edilen ilk Suriye lideri oldu. Görüşmeye dair fotoğraflar kamuoyuna servis edildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.
Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanlığı da bir açıklama yaptı.
Bakanlık, Suriye’ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya alındının duyurdu.
Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, Şara'nın güçlü bir lider olduğunu belirterek kendisiyle iyi anlaştığını ifade ederek, "Zorlu bir yerden geliyor ve sert bir adam. Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. Öte yandan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şara'nın çok iyi anlaştığını da ifade etti.