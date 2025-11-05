Bakan Fidan Finlandiya'da: Gazze'ye insani yardımların girişi yetersiz

Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayan kritik bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesi önem taşımaktadır. Finlandiya'nın ülkemizin AB üyelik sürecine başından beri verdiği desteğe teşekkür ediyorum. AB'nin ülkemizle ilişkilerini uzun vadeli ve gerçekçi bir bakış açısı ile ele alması gerekmekte. İş birliğimizi ileri taşıyacak perspektife ihtiyacımız var. Vize serbestisi diyalogunun ilerletilmesinin her iki tarafın da menfaatine olduğuna inanıyoruz.