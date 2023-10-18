Mısır İsrail'in hastane katliamının kurbanları için üç günlük yas ilan etti

Mısır
Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklamada yapıldı.
Açıklamada, "
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu hayatını kaybeden masumlar ve kardeş Filistin halkının tüm şehitleri için Mısır Arap Cumhuriyeti genelinde 3 gün süreyle genel yas ilan edilmesine karar verdi."
ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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24 dakika önce