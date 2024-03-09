Mısır'da İhvan liderlerinin idam cezasına çarptırılması Yedi Hilal İstanbul tarafından protesto edildi

Mısır’da Sisi rejimi, İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) liderlerini idam cezasına çarptırdı. Ceza Mahkemesi'nin, aralarında İhvan Genel Mürşidi Muhammed Bedii’nin de bulunduğu 8 kişiye idam cezası vermesi, Yedi Hilal İstanbul İl Temsilciliği tarafından Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda protesto edildi.

Yedi Hilal İstanbul İl Temsilcisi Muhammed Fatih Aktı, basın açıklamasında bu kararın adalete gölge düşürdüğünü belirterek, "Zulmün Gazze'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da ve nice mazlum coğrafyalarda dalga dalga yayıldığı ve bizi boğmaya çalıştığı bu günlerde, Hasan El Benna'ların, Muhammed Mursi'lerin ruhuyla ayağa kalkıp, iman surlarımızı sağlamlaştırıp bu kararı bozmak için kavlî ve fiili duaya icabet edilsin" dedi.