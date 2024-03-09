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Mısır'da İhvan liderlerinin idam cezasına çarptırılması Yedi Hilal İstanbul tarafından protesto edildi

Yedi Hilal İstanbul İl Temsilciliği, Mısır Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesi tarafından İhvan-ı Müslimin hareketinin 8 liderine idam cezası verilmesini Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda protesto etti.

Muhammed Furkan Uğurlu
11:10 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mısır İstanbul Başkonsolosluğu
Mısır İstanbul Başkonsolosluğu

Mısır’da Sisi rejimi, İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) liderlerini idam cezasına çarptırdı. Ceza Mahkemesi'nin, aralarında İhvan Genel Mürşidi Muhammed Bedii’nin de bulunduğu 8 kişiye idam cezası vermesi, Yedi Hilal İstanbul İl Temsilciliği tarafından Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda protesto edildi.


Adalete gölge düşüren bir karar


Yedi Hilal İstanbul İl Temsilcisi Muhammed Fatih Aktı, basın açıklamasında bu kararın adalete gölge düşürdüğünü belirterek, "Zulmün Gazze'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da ve nice mazlum coğrafyalarda dalga dalga yayıldığı ve bizi boğmaya çalıştığı bu günlerde, Hasan El Benna'ların, Muhammed Mursi'lerin ruhuyla ayağa kalkıp, iman surlarımızı sağlamlaştırıp bu kararı bozmak için kavlî ve fiili duaya icabet edilsin" dedi.

Basın açıklamasında Refah sınır kapısının Gazzelilere açılması çağrısı da yapıldı.

İdam cezasına çarptırılan isimler ise şöyle;


İhvan-ı Müslimin Genel Mürşidi Muhammed Bedii, Genel Mürşid Vekili Mahmud İzzet, Muhammed El Biltaci, Amr Muhammed Zeki, Usame Yasin Abdulvahhab, Saffet Hamude Hicazi, Asım Abdulmacid ve Muhammed Abdulmaksur Muhammed.

#İhvan
#Mısır
#Sisi
#İdam
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