Gündem Mısırdan yola çıkan 8 yaşındaki Leylek Jonas 7 bin kilometre uçtu, 11 ülkeyi geçti
BURSA

Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas' 7 bin kilometre uçtu, 11 ülkeyi geçti

Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas' 7 bin kilometre uçtu, 11 ülkeyi geçti

Sekiz yıl önce Almanya’da doğduğu yuvada vücuduna takılan verici ile kuş araştırmacıları tarafından takibe alınan ‘Jonas’ adlı Leylek 10 gün önce başladığı göç yolculuğunda Türkiye geçişini tamamladı. Türkiye’de 8 gün kadar kalan Jonas bu geçişi sırasında Bursa’da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından da fotoğraflandı.

Haber Merkezi İHA
Leylek Jonas
Leylek Jonas

Doğaseverler tarafından telefon uygulaması olarak indirilen uygulama ile dünyanın çeşitli noktaların leylek, turna gibi kuşlardan diğer memeli türlere pek çok tür takip cihazıyla izleniyor. "Animal Tracker" adlı bu ücretsiz uygulama ile insanlar merak ettikleri vericisi olan kuşa tıklayıp o kuşun son bir yıllık göç hareketini detaylı görebiliyor.

Özellikle bahar göçü ile birlikte Afrika kıtasından yola çıkan leylekler Türk kullanıcılar tarafından da merakla takip ediliyordu. Ve bu yılın ilk uydu vericili göçmen kuşu olan "Jonas Leylek" 26 Şubat’ta Türkiye’ye Hatay üzerinden giriş yaptı. Bununla birlikte sosyal medyada leyleğin göç rotası ve bilgileri doğaseverler tarafından paylaşılarak tahminlerde bulunulmuştu.

DHA

Jonas adlı Leylek Hatay üzerinden giriş yaptıktan sonra sırasıyla Adana, Karaman, Konya, Afyon, Kütahya üzerinden yolculuğuna devam etmiş ve Orhaneli istikametinden Bursa’ya giriş yapmıştı. Bununla birlikte Bursalı Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş kuşu yakından takibe almıştı. Ve Jonas dinlenmek için Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ın yakınındaki bir tarlayı kendine mola yeri olarak seçince hareket geçti ve uzun uğraşlar sonucu Jonas’ı ve birlikte hareket ettiği sürüyü görüntüledi.

DHA

Elde ettiği görüntüleri ve sürü hakkında bilgileri vericiyi takan Almanlarla da paylaşan Tüydeş ‘Kanatları aşağı düşük yorgun bir haldeydiler. Ama sağlıklı görünüyordu. Ve sürüde genç leyleklerde vardı. Jonas içlerinde epey yetişkin kalıyordu. Siyah halkası ve sırtındaki vericisinden onu tanıdım. Böyle takipte olduğum bir kuşun fotoğrafını çekmek başlı başına bir keyif oldu" dedi.

Bilgileri Almanlarla paylaştıktan sonra uygulamaya Bursa- Karacabey’de çekilmiş fotoğrafların ve yer bilgilerinin de eklendiğini ifade eden Tüydeş, "Bursa’nın doğal yaşamdaki rolünü bir mecra da daha ifade etmiş oldum" diye konuştu.

Jonas Leylek 2013 yılında Almanya’nın Buchhorst Bölgesinde doğduğu yuvada Almanlar tarafından göç bilgisi edinmek için uydu takip cihazı ile takibe alınmıştı. Bu şekilde kuşların yaşamları, göçleri ve onları etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler hakkında fikir sahibi olan kuş bilimciler bu bilgileri halka açık bazı uygulamalarla da paylaşarak insanların bu konuya dikkatlerini çekmeye çalışıyor.

Jonas Leylek te 8 yıldır gönderdiği sinyallerle geçtiği koordinatları istasyonla paylaşıyor. Son bir yıl 7 bin kilometre uçan Jonas bu zamana dek 11 farklı ülkenin üstünden uçtu. Bursa’daki molasının ardından göçüne Marmara denizi üstünden devam eden Jonas Leylek İmralı Adasının tam üstünden geçerek İstanbul Silivri’ye ulaştı ve Balkanlara geçerek Almanya’ya doğru olan göçüne devam etti.

'Leylek göçü' heyecanı başladı
FOTOĞRAF 9
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Her yıl, Afrika kıtasından bahar ayı ile birlikte kuzey ülkelerine doğru yola çıkan göçmen kuşlar, yaz boyu yavrularını kuzey ülkelerinde büyütüp, sonbahar ile dönüş yolculuklarına başlıyor. Dönüş yolunda ise Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye tek köyü olan Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyü, başta leylek olmak üzere yüzlerce türden binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.
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Şubat ayının gelmesiyle Eskikaraağaç köyünde yaşayanlar ile doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de heyecanı başladı. Şubat ayının sonunda Türkiye'ye gelip, Ağustos ayının sonlarında güney ülkelerine göç eden leylekleri ve diğer kuş türlerini görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl da göç heyecanının başladığını belirtti.
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Leyleklerin göç rotasını belirlemek amacıyla kuş halkalama istasyonlarınca her yıl kuşların ayağına kod numaralı halka takıldığını anlatan Tüydeş, Leylek Köyleri'ne üye olan, Türkiye'deki ilk ve tek köy olan Eskikaraağaç köyü. Uluabat Gölü'nün kıyısında doğası, tabiatı, tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıkan bir yerleşim yeri. Uluabat Gölü, kuş göçü için önemli bir nokta. Havası leyleklerden başlayarak su kuşları, yırtıcı kuşlar gibi türlerin bolca kullandığı, kuşların göç rotası üzerinde kalan bir yer. Ağustos ayı itibariyle leyleklerimizi yolcu ettik. Şubat sonuna doğru yeniden güneyden başladıkları göç yolculuğunda Türkiye'den geçerek bir kısmı Türkiye'de üreyecek, bir kısmı da Polonya'ya kadar çıkarak oralardaki sulak alanlarda, ıslak meralarda beslenip üreme faaliyeti gerçekleştirecekler dedi.
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Tüydeş şöyle konuştu: Bilim adamları, her yıl dünya üzerindeki on binlerce kuşun ayaklarına, üzerinde her bir kuşa ayrı olmak üzere kod numarası yazılı halka takıyorlar. Buradaki amaç, kuşların göç yolculuğunu ortaya çıkarıp rotalarını, güzergahlarını, konakladıkları ve beslendikleri alanları belirleyip, türler üzerinde yaptıkları araştırmalarda bunları kullanmak. Bu, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey oluyor.
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Kuşların ayağındaki halkayı taktıktan sonra, kuşların göç ettikleri noktada bir başka kuş gözlemcisine, ölü dahi olsa, halkalandığı ülkenin kuş halkalama istasyonuna geri bildirim yapılması gerekiyor. Bu biraz zorlu süreç olduğu için, burada elde edilen bilgiler çok önemli. Halkalı kuşun ayağındaki kod numarasını o ülkeye göndermek çok önemli. Çünkü zor bir çalışma. Geri dönüşümü yıllar alan bir çalışma. Normalde, bir kuş gözlemcisinin yıl içerisinde, 1 veya 2, çok şanslıysa 3 tane kuşa denk gelmesi mümkün. Ben geçen yıl, özellikle halkalı leylekleri dikkate alan bir çalışma gerçekleştirmiştim. Bahar ayındaki göçlerde yaklaşık 25 tane farklı kuşun ayağındaki halkayı okuyarak o ülkeye geri bildirim yaptım. Sanırım Türkiye için bir rekordur. Yaşadığım bölgenin, göçmen kuşların güzergahı olması önemli bir etken. Gözlemlediğim türler içerisinde Polonya, Almanya, Sırbistan, Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Yunanistan, İsrail gibi farklı ülkelerdeki halkalama istasyonlarının taktığı halkalara denk geldim. Hatta geçtiğimiz yıl, Yunanistan'a ait iki tane halkalı leylek fotoğrafladım. Kod numaralarını da geri bildirim yapınca, Yunanistan'daki kuş halkalama merkezinde görevli arkadaşlar teşekkür etti. 2020 yılında halkalanan ilk leyleğe Alper ismini vererek de bunu perçinlemişlerdi. Bu da benim çok hoşuma gitti.
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Doğa fotoğrafçısı olarak göçlerin başlamasından duyduğu heyecanı dile getiren Tüydeş, Şubat ayı itibariyle bizde de heyecan başladı. Ülkemizde kışın kalan leylekler de var. Şubat sonu itibariyle ilk kafileler Türkiye'de görülmeye başlayacak. Şu an kış ayı içerisinde olsak da leylekler göç yolculuğunun heyecanına başladı. Onlarla birlikte aynı heyecanı biz de kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçıları olarak yaşıyoruz. Mart, Nisan, Mayıs, en verimli ve en yoğun geçen dönemler olacak. Haziranla birlikte kuşlar yeni yerlerine ulaşacak olduğu için üreme faaliyeti başlayacak.
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Ağustos itibariyle de güneye doğru geri dönüş başlayacak. Heyecanlıyım. Teleskop, dürbün, fotoğraf makinem yanımda.Hatta geçtiğimiz yıl, Yunanistan'a ait iki tane halkalı leylek fotoğrafladım. Kod numaralarını da geri bildirim yapınca, Yunanistan'daki kuş halkalama merkezinde görevli arkadaşlar Türkçe teşekkür mesajı attılar. 2020 yılında halkalanan ilk leyleğe Alper ismini vererek de bunu perçinlemişlerdi. Bu da benim çok hoşuma gitti şeklinde konuştu.
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'Leylek göçü' heyecanı başladı
Bursa'da, her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye tek köyü olan Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyünde 'göç' heyecanı yaşanıyor. Şubat ayı itibariyle leylek göçünün başlayacağını söyleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Heyecanlıyım. Teleskop, dürbün, fotoğraf makinem yanımda. Göçün başlamasını bekliyorum" dedi.


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