Mısır'ın başkenti Kahire'de bir patlama meydana geldi

16:4213/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Türkiye dahil 22 ülkenin lider, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrine Gazze'nin geleceğini konuşmak için toplanırken başkent Kahire'den patlama sesinin yükseldiği kaydedildi.
Mısır'da yapılacak olan tarihi Gazze Zirvesi'nden hemen önce, başkent Kahire'de bir askeri üste patlama meydana geldi. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, patlamanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

13 Ekim, Pazartesi

DÜNYA LİDERLERİ MISIR'DA GÖRÜŞECEK


Dünyanın gözü, esir takasına ve bir yandan da Mısır'a liderlerin buluşmasına dönmüş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu liderler, Mısır'da Gazze için bir araya geldi.


KAHİRE'DE PATLAMA YAŞANDI


Görüşmeye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı. Zirvenin başlamasına kısa bir süre kala şehirde dumanlar gökyüzüne yükselirken patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



