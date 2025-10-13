Mısır'da yapılacak olan tarihi Gazze Zirvesi'nden hemen önce, başkent Kahire'de bir askeri üste patlama meydana geldi. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, patlamanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Gazze Zirvesi öncesine Mısır'ın başkenti Kahire'de bir patlama meydana geldi.
DÜNYA LİDERLERİ MISIR'DA GÖRÜŞECEK
Dünyanın gözü, esir takasına ve bir yandan da Mısır'a liderlerin buluşmasına dönmüş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu liderler, Mısır'da Gazze için bir araya geldi.
KAHİRE'DE PATLAMA YAŞANDI
Görüşmeye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı. Zirvenin başlamasına kısa bir süre kala şehirde dumanlar gökyüzüne yükselirken patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.