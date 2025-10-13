Tüm dünya bugün Gazze'ye kilitlenmiş durumda. Mısır'da gerçekleştirilecek Gazze zirvesine 20'den fazla ülkenin katılımı beklenirken, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası da sabahın erken saatlerinde başladı.





Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Gazze'deki ateşkese dair son gelişmeleri değerlendiriyor.













Serbest bırakılan Filistinliler Batı Şeria'da





İsrail zulmünden kurtulan Filistinli esirler Batı Şeria'ya geldi.









Mısır: Netanyahu zirveye katılacak





Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.





Şenavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas ile Netanyahu, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşmayı pekiştirmek ve buna bağlı kalma taahhüdünü vurgulamak amacıyla Barış Zirvesi'ne katılacak." ifadesine yer verdi. Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılması bekleniyor.









83 Filistinli serbest

Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında müebbet hapis cezası alanların da bulunduğu 83 Filistinli serbest kaldı





IDF: Rehineleri teslim aldık

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ikinci rehine grubunun serbest bırakılmasının ardından rehineleri teslim aldıklarını açıkladı.





İsrail basınından Netanyahu'ya: Savaş bitti

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'ya seslendi. Kanal 12 tarafından yapılan çağrıda, Netanyahu işaret edilerek "savaş bitti" denildi.









Trump, İsrail Meclisi'nde





İsrail basını, Netanyahu'nun daveti üzerine Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın, konuşma yapmak üzere İsrail Meclisi'ne geldiğini duyurdu. İsrail Meclis binasına gelen Trump, burada imzaladığı deftere "Bu benim için büyük onur. Bugün büyük ve güzel bir gün. Bu yeni bir başlangıç" ifadelerini yazdı. Ben Gurion Havalimanı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından Trump, Knesset'te yaptığı açıklamada "Hamas, silahsızlanmaya uyacak" dedi. Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde "savaşın bittiği" mesajını yineledi.









Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'a gidecek





Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesine katılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin eş başkanlık edeceği zirveye, 20'den fazla lider katılacak.









Tüm sağ İsrailli esirler serbest





İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti. Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.









Filistinli mahkumlar için Gazze'de karşılama hazırlığı





Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinliler için Han Yunus kentindeki Nasır hastanesinde karşılama hazırlığı tamamlandı.









Takasta ikinci perde: 13 rehine serbest





Hamas, İsrail ile anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan ilk esir takasının ardından ikinci İsrailli rehine grubunu serbest bıraktı.

İsrailli 13 rehinenin, Han Yunus'a gelen Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.

Serbest bırakılan ilk gruptaki rehinelerin, İsrail'e ulaştığı bildirildi.









Trump'tan dikkat çeken ateşkes açıklaması





ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" söyledi.





Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan Trump, uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine demeç verdi. Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.





Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı. Trump, zirveden önce İsrail Meclisi'nde (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti. Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü. İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.







