Mısır'la yeni sayfa: 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Mısır ile) Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim” dedi. Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi ziyarette Bakanlık’ta bir araya geldi. Bakanlar Çavuşoğlu ve Şükri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şükri’yi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla son 1.5 ayda 3’üncü kez görüştüklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlarımızın Doha’da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şükri’ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır’la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri.

LİBYA’DA YAKIN İŞBİRLİĞİ

Türkiye-Mısır ilişkilerinin ve işbirliğinin önemli olduğunu ve ivme kazanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

LNG’Yİ SİZDEN DOĞRUDAN ALALIM

Mısır’ın en çok ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Mısır’ın en çok LNG ihraç ettiği ülke de Türkiye. Artık spot piyasadan değil de doğrudan enerji firmalarımız BOTAŞ’ta, Mısır firması arasında bir anlaşmayla biz doğrudan almak istiyoruz. Bu talebimizi, düşüncemizi de bugünkü toplantıda bir kere daha paylaştık” diye konuştu. Türk Hava Yollarının (THY) Mısır’a haftada 50 sefer yaptığını ve ilave 12 sefer talebinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, “İlgili kurumlarımızın Mısır’da tekrar faaliyete başlamasını arzu ediyoruz. Mısır ziyaretinde, bu yönde Şukri’nin desteklerini de talep etmiştim. Anadolu Ajansı, TRT, TİKA’nın tekrar dönmesi, Yunus Emre Enstitüsünün Kahire Merkezi açık, İskenderiye’de tekrar merkezin açılması gibi” ifadesini kullandı.

ŞÜKRİ: YENİ AÇILIM YENİ ATILIM

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, “Ortak vizyonumuz ve aynı zamanda güçlü bir siyasi irade var arkamızda. Her iki ülkede ilişkilerin, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için” dedi. Şükri, diplomatik temsilcilerin atanması dışında iki ülkenin cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin düzenlenmesi konusunda da anlaştıklarını söyledi. Şükri, ilişkilerin son aylarda aktifleşerek “yeni bir açılımla, yeni bir atılımla” devam ettiğini vurguladı.

TOGG İLE İFTARA GÖTÜRDÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri’yi Togg ile iftara götürdü. Görüşmeler ve ortak basın toplantısı sonrası Çavuşoğlu, Şükri’yi Togg ile Dışişleri Resmi Konutu’nda düzenlenen iftar programına götürdü.

Kılıçdaroğlu, AB’ye ne sözü verdi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı Habertürk yayınında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Avrupa ülkeleri ile vize serbestisi” vaadi hakkında konuştu. “AB, vize serbestisiyle ilgili Kılıçdaroğlu’na söz mü verdi?” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: Sürekli yapamayacağı şeyleri vaat ettiğini görüyorum. Vize serbestisi konusunda kimin karar alması lazım? AB’nin karar alması lazım. Sonuçta AB karar verecek. 3 ay içinde AB vize serbestiyetiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadelede nasıl bir kanun çıkartacakmış?







