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MİT 60 şehidin katilini Kuzey Irak’ta paketledi

MİT, PKK/KCK’nın sözde özel güç üyesi Ramazan Güneş’i terör örgütünün güvenli bölge olarak gördüğü Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de yakalayıp Türkiye’ye getirdi. Soreş/Soreşger kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş, Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör saldırısının faillerinden.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ramazan Güneş

Ramazan Güneş

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde özel güç mensubu Ramazan Güneş’i örgütün güvenli bölge olarak gördüğü Süleymaniye’de yakalayıp Türkiye’ye getirdi.

SÖZDE ÖZEL GÜÇ!

MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca’da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu “Soreş/Soreşger” kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş’in Irak’ın kuzeyinde olduğunu tespit etti. MİT’in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanları tarafından yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT’in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye’ye getirildi.

12 EYLEMDE YER ALDI

Terörist Güneş, örgüte 2008’de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2009’da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş’in, 19 Ekim 2011’de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.


#MİT
#PKK/KCK
#Terör
#Ramazan Güneş
1 saat önce
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MİT 60 şehidin katilini Kuzey Irak’ta paketledi
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