MİT Başkanı Kalın'dan Kurban Bayramı mesajı: Gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz

Bayramların, birliğin, kardeşliğin ve muhabbetin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu belirten Kalın, Kurban Bayramı'nın da paylaşmanın, fedakarlığın ve yakınlaşmanın en derin sembollerinden olduğunu ifade etti.

"Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."