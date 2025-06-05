Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan Kurban Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zaman dilimleri olduğunu belirterek tüm Şanlıurfalıların ve İslam âleminin bayramını kutladı.

Başkan Gülpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, aziz Şanlıurfalılar...

Mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevinç ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Rabbime şükürler olsun ki, bizleri sağlık ve afiyet içinde bu güzel günlere eriştirdi.

Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Kurban; Hz. İbrahim’in teslimiyeti, Hz. İsmail’in sabrıdır.

Sevgiyle, şefkatle küçüklerimizi kucaklamak... Onlara Hz. İbrahim’in tevekkülünü, Hz. İsmail’in sabrını anlatmak; sevinçlerin ve umutların yeniden canlanmasına vesile olacaktır.

Bu bayramda sadece et değil, gönüllerimizi de paylaşalım. Kırgınlıkları geride bırakalım. Büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alalım. Yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmayı da ihmal etmeyelim.

Halkımızın yanındayız

Bayram boyunca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Gülpınar, ulaşım hizmetlerinin bayram süresince ücretsiz olacağını ifade etti. Ayrıca mezarlıklarda yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirmesini amaçladıklarını söyledi.

Mesajının sonunda tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Başkan Gülpınar, “Bu bayramın; sağlık, huzur, bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.



