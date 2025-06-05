Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan Kurban Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan Kurban Bayramı mesajı

11:005/06/2025, Perşembe
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Başkan Gülpınar, tüm Şanlıurfalıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Başkan Gülpınar, tüm Şanlıurfalıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Mesajında, bayramların paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zaman dilimleri olduğunu belirten Gülpınar, "Bu bayramda sadece et değil, gönüllerimizi de paylaşalım. Kırgınlıkları geride bırakalım. Büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alalım. Yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmayı da ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zaman dilimleri olduğunu belirterek tüm Şanlıurfalıların ve İslam âleminin bayramını kutladı.

Başkan Gülpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, aziz Şanlıurfalılar...

Mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevinç ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Rabbime şükürler olsun ki, bizleri sağlık ve afiyet içinde bu güzel günlere eriştirdi.

Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Kurban; Hz. İbrahim’in teslimiyeti, Hz. İsmail’in sabrıdır.

Sevgiyle, şefkatle küçüklerimizi kucaklamak... Onlara Hz. İbrahim’in tevekkülünü, Hz. İsmail’in sabrını anlatmak; sevinçlerin ve umutların yeniden canlanmasına vesile olacaktır.

Bu bayramda sadece et değil, gönüllerimizi de paylaşalım. Kırgınlıkları geride bırakalım. Büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alalım. Yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmayı da ihmal etmeyelim.

Halkımızın yanındayız

Bayram boyunca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Gülpınar, ulaşım hizmetlerinin bayram süresince ücretsiz olacağını ifade etti. Ayrıca mezarlıklarda yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirmesini amaçladıklarını söyledi.

Mesajının sonunda tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Başkan Gülpınar, “Bu bayramın; sağlık, huzur, bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.


#Kurban Bayramı
#Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
#Mehmet Kasım Gülpınar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sakarya’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta, Ne Zaman Kılınacak? Diyanet 6 Haziran 2025 Bayram Namazı Vakti