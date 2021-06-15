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POLİTİKA

MİT DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusunu yakaladı

Çok sayıda silah ve patlayıcılarla birlikte, Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçerek, sansasyonel eylem planladığı öğrenilen ve kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT DEAŞın sözde Türkiye sorumlusunu yakaladı
Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Çok sayıda silah ve patlayıcılarla birlikte, Türkiye’ye illegal yollarla geçerek, sansasyonel eylem planladığı öğrenilen DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Usame el Türki kod isimli Kasım Güler, MİT tarafından Suriye’de tespit edilip, takibe alınmasının ardından başarılı bir operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Gizli bilgiler ele geçirildi

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Kasım Güler’in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu

Ebu Usame el Türki kod isimli Kasım Güler’in, 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan alanına geçerek İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi’ye biat ederek DEAŞ’a katıldığı, 2018 yılında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı, sözde “Türkiye vilayeti sorumluluğunun” ardından ise DEAŞ’ın Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olduğu öğrenildi.

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