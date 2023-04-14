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MİT FETÖ'nün kasası Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

13:49 . 14/04/2023 Cuma
Diğer
Mehmet Cintosun

Mehmet Cintosun

Ayrıntılar geliyor...

#FETÖ
#Mehmet cintosun
#MİT
#operasyon
14 dakika önce
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