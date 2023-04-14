MİT'ten FETÖ'ye sınır ötesi darbe: Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Nasıl bir ittifakla karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa haline gelmişlerdir. PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası ve dış güçlerin maşası, LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunları, inancımızla, İslam ile ahlak ve maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı, asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir." dedi.