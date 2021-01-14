'MİT kumpası' davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda kapalı yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu öğrenildi.

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Üç ayrı suçtan cezalandırılmaları sitendi

Savcılık mütalaasında, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte düzenlemek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği belirtildi.

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Mütalaada gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği aktarıldı.

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Sanıklar Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istenen mütalaada, sanık Aykut Güçlü'nün "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, diğer sanıklar Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" suçlarından beraatlerinin talep edildiği kaydedildi.