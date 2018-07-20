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MİT kumpası davasında 14 tutuklama

MİT kumpasında 14 tutuklama daha

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

Haber Merkezi AA
7 Şubat MİT kumpası davasında 14 kişi daha tutuklandı.
7 Şubat MİT kumpası davasında 14 kişi daha tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine getirildi.

14 kişi daha tutuklandı

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç ve polislerin de bulunduğu 14 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerin, üzerlerine atılı suçlamalardan tutuklanmalarına hükmetti.

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    7 Şubat ihanetine operasyon

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT sorumlusu" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı.

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