MİT Kuzey Irak'ta avladı: PKK'nın sözde alan sorumlusu Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzincan'da yapılan Kahramanlar-28 Operasyonu'nda biri 'Yeşil' biri 'Gri' olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin üç güvenlik görevlisi ve bir vatandaşın şehit edilmesinin yanı sıra altı güvenlik görevlisinin de yaralandığı eylemlere katıldığı ve altı eylemin talimatını verdiği tespit edildi.