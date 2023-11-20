|
Gündem

MİT Kuzey Irak'ta avladı: PKK'nın sözde alan sorumlusu Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

13:35 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:10 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de öldürüldü.

Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de öldürüldü.

MİT, sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ederken terör örgütlerine bir darbe daha vurdu. Irak/Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK’nın, Toplumsal Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod Gülsüme Doğan’ı etkisiz hale getirdi.


Örgüt adına haraç toplayıp eleman sağlıyordu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2006 yılında PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan 'Jiyan Mardin' kod adlı Gülsüme Doğan, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın toplumsal alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Irak'ın kuzeyinde bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağlayan teröristin, toplanan parayı güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı belirlendi.

MİT adım adım takip etti

MİT, örgüte lojistik destek sağlayan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürüttüğünü tespit etti. MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen teröristin etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlar sahaya sürüldü. Terörist Doğan, en uygun zamanda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.




#MİT
#PKK
#terör
#Irak
#PKK/KCK
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurum’da okullar tatil mi? Erzurum’da yarın okullar tatil olacak mı? İşte son açıklamalar...