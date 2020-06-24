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Gündem MİT mensubunu ifşa davasında karar açıklandı Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tahliye edildi
İSTANBUL

MİT mensubunu ifşa davasında karar açıklandı: Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tahliye edildi

MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tahliye edildi. Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Tahliye olan sanıklara yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

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Barış Pehlivan'ın (solda) tutukluğunun devamına hükmedilirken, Barış Terkoğlu (sağda) tahliye edildi.
Barış Pehlivan'ın (solda) tutukluğunun devamına hükmedilirken, Barış Terkoğlu (sağda) tahliye edildi.

Şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri olan ifşa etmek" suçundan haklarında dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı dava görüldü. Mahkeme Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında tahliye kararı verdi.

3 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada ara kararını açıklayan heyet, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve muhabir Hülya Kılınç'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli şuç şüphesinin varlığını gösteren Açık Kaynak Araştırma Raporları, MİT'in suç duyurusu yazıları, somut delillerin varlığı gibi gerekçeleri göstererek adli kontrol tedbiri ile yeterli hukuksal denetim sağlanamayacağına kanaat getirdi. Heyet, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Heyet, sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi yazarları Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik ile Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklulukta geçirmiş oldukları süre, kişilik halleri nazara alındığında kovuşturma amacını gerçekleştirmek hususunda adli kontrolün de yeterli olabileceği kanaatine vardı. Mahkeme, 3 sanığı yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye etti. Ayrıca tahliye edilen sanıklar Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik'in ikametlerinin bulunduğu il sınırını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme firari sanık Erk Acarer hakkında çıkartılan yakalama kararının devamına ve Acarer hakkındaki beraat kararı verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Eylül 2020 tarihinde görülmek üzere erteledi.

Şehit MİT mensupları sistematik şekilde ifşa edilmiş
GÜNDEM
Şehit MİT mensupları sistematik şekilde ifşa edilmiş
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