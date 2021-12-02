MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım

Terör örgütü PKK ile sınır ötesine taşınan mücadele sürerken elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu Kalkan, 'propaganda yapın' talimatını vererek 'Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planları var. Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım' diye konuştu.



