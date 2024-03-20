MİT tespit etti SİHA vurdu: PKK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı

MİT'in saha ajanlarının, teknik ve fiziki takibine takılan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
Gençleri kandırarak örgüte bağlıyordu
Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı.
Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.
Operasyonun görüntüleri paylaşıldı
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu "Bişeng Brüsk" kod adlı Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.