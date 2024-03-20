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MİT tespit etti SİHA vurdu: PKK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor. Son olarak MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu "Bişeng Brüsk" kod adlı Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Söz konusu operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde terörist Rojda Bilen'in içinde bulunduğu araç uzun bir takibin ardından kırsal alanda düzenlenen hava saldırısı ile imha ediliyor.

09:57 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:22 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Terörist Rojda Bilen MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Terörist Rojda Bilen MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

MİT'in saha ajanlarının, teknik ve fiziki takibine takılan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.


Bilen’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı.


Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.


Gençleri kandırarak örgüte bağlıyordu


Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı.



Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.



Operasyonun görüntüleri paylaşıldı


MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu "Bişeng Brüsk" kod adlı Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.





#MİT
#terör örgütü PKK
#KCK
#Bişeng Brüsk
#Rojda Bilen
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